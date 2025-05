Pagelle Torino-Roma 0-2: Soulé e Saelemaekers show, Ranieri saluta con l'Europa League

I giallorossi tornanno nella massima competizione europea per club dopo sette anni coronando una clamorosa rimonta. Sblocca Paredes su rigore. Male tutta la difesa granata

La Roma sfiora il ritorno in Champions League che mancava dalla stagione 2017-2018: giocherà in Europa League. Grazie al successo per 2-0 in trasferta sul Torino, Claudio Ranieri saluta la carriera da allenatore con quello che, comunque, resta un capolavoro. Ha raccolto i giallorossi nei bassifondi della classifica e li ha issati fino al quinto posto.

Allo stadio Olimpico Grande Torino decidono i gol di Paredes su calcio di rigore al 18′ e di Saelemakers di testa al 53′. Seconda vittoria consecutiva nell’ultima giornata di campionato. L’ultimo atto di una stagione che era iniziata davvero male ma è finita più che bene.

Torino-Roma, la chiave della partita

La differenza di stimoli tra Torino e Roma ma, soprattutto, il fatto che la Roma sia tornata a essere una squadra grazie al suo condottiero, che entra nella leggenda del club: Claudio Ranieri. Dentro col piglio giusto, la partenza bruciante dei giallorossi ha fatto la differenza spianando la strada per tagliare lo striscione di un traguardo che sembrava pura utopia finché Sir Claudio non ha reso la Roma solida, pragmatica ed efficace come allo stadio Olimpico Grande Torino.

Tutte le emozioni di Torino-Roma

Torino, top e flop

Milinkovic-Savic 6: Intuisce l’angolo del rigore di Paredes ma neppure un para-rigori come lui può fermare un tiro del genere, angolato e potente. Attento in tutte le occasioni in cui viene chiamato in causa. Incolpevole sul colpo di testa di Saelemaekers.

Intuisce l’angolo del rigore di Paredes ma neppure un para-rigori come lui può fermare un tiro del genere, angolato e potente. Attento in tutte le occasioni in cui viene chiamato in causa. Incolpevole sul colpo di testa di Saelemaekers. Vlasic 6: Tra gli ultimi ad arrendersi. Prova a bucare Svilar, senza fortuna, quando ne ha l’opportunità.

Tra gli ultimi ad arrendersi. Prova a bucare Svilar, senza fortuna, quando ne ha l’opportunità. Ricci 6: Disegna calcio, illumina per Adams, va al tiro quando ne ha l’opportunità.

Disegna calcio, illumina per Adams, va al tiro quando ne ha l’opportunità. Biraghi 5.5: Si accende a intermittenza, non riesce a garantire rifornimenti costanti dalla sua corsia di riferimento.

Si accende a intermittenza, non riesce a garantire rifornimenti costanti dalla sua corsia di riferimento. Dembelé 5: Irruento su Saelemaekers, permette a Paredes di presentarsi dagli undici metri e di sbloccare la partita. Prova a farsi perdonare con tiro al volo rimpallato da Celik.

Irruento su Saelemaekers, permette a Paredes di presentarsi dagli undici metri e di sbloccare la partita. Prova a farsi perdonare con tiro al volo rimpallato da Celik. Adams 5: Un tiro a lato, si muove molto ma è poco efficace.

Roma, top e flop

Svilar 6: Risoluto nelle uscite, reattivo quando viene chiamato in causa da Vlasic.

Risoluto nelle uscite, reattivo quando viene chiamato in causa da Vlasic. Celik 6.5: Fa buona guardia su Adams, prova a sganciarsi quando ha metri per avanzare. Bene in entrambe le fasi.

Fa buona guardia su Adams, prova a sganciarsi quando ha metri per avanzare. Bene in entrambe le fasi. Mancini 6: Si fa valere nel gioco aereo, guida con il piglio da leader la difesa della Roma.

Si fa valere nel gioco aereo, guida con il piglio da leader la difesa della Roma. N’Dicka 6: Al posto giusto nel momento giusto. Come sempre affidabile.

Al posto giusto nel momento giusto. Come sempre affidabile. Saelemaekers 7.5: Guadagna il calcio di rigore che permette alla Roma di portarsi in vantaggio, firma il settimo gol in campionato con un colpo di testa. Determinante.

Guadagna il calcio di rigore che permette alla Roma di portarsi in vantaggio, firma il settimo gol in campionato con un colpo di testa. Determinante. Cristante 6: Attento in chiusura su Elmas, prezioso in fase di non possesso. Il Var gli nega la gioia del gol per un fuorigioco di Angeliño.

Attento in chiusura su Elmas, prezioso in fase di non possesso. Il Var gli nega la gioia del gol per un fuorigioco di Angeliño. Paredes 6.5: Glaciale dagli undici metri, dopo una sanguinosa palla persa che rischia di mettere Adams di portare il Toro in vantaggio. Pericoloso anche nella ripresa: in crescendo.

Glaciale dagli undici metri, dopo una sanguinosa palla persa che rischia di mettere Adams di portare il Toro in vantaggio. Pericoloso anche nella ripresa: in crescendo. Koné 6.5: Quantità e qualità. Uomo in più della mediana giallorossa.

Quantità e qualità. Uomo in più della mediana giallorossa. Angeliño 6: Partita attenta. Presidia con personalità la fascia di competenza. Impegna Milinkovic-Savic con un colpo di testa.

Partita attenta. Presidia con personalità la fascia di competenza. Impegna Milinkovic-Savic con un colpo di testa. Soulé 7.5: Imprendibile. Ranieri lo ha letteralmente rivitalizzato rendendolo da oggetto misterioso a investimento rivalorizzato. Assist perfetto per Saelemaekers. La traversa gli nega la gioia del gol.

Imprendibile. Ranieri lo ha letteralmente rivitalizzato rendendolo da oggetto misterioso a investimento rivalorizzato. Assist perfetto per Saelemaekers. La traversa gli nega la gioia del gol. Shomurodov 6.5: Pronti, via e colpisce un palo. Lotta per far salire la Roma, a tratti fa reparto da solo (32′ st El Shaarawy sv ).

Pronti, via e colpisce un palo. Lotta per far salire la Roma, a tratti fa reparto da solo (32′ st ). Ranieri 9: Semplicemente straordinario. Conclude la sua fantastica vita da allenatore con una splendida cavalcata.

Torino-Roma, la pagella dell’arbitro Di Bello

Torino-Roma è stata diretta da Marco Di Bello della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Cecconi di Empoli Omar Gisal Bhari di Sassari. Quarto Ufficiale Francesco Cosso di Reggio Calabria. Al VAR Daniele Chiffi, affiancato da Luca Paterna di Teramo. Lascia correre il giusto, il VAR conferma la bontà della decisione di assegnare calcio di rigore alla Roma. Voto 7.

