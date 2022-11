Nazionale, Mazzocchi out. Salterà l’Austria

17-11-2022 20:30

Pasquale Mazzocchi si è infortunato in allenamento e, dopo gli accertamenti dello staff medico, ha lasciato Coverciano. Per lui una distorsione al ginocchio destro. Dopo Sandro Tonali, Manchini perde anche Mazzocchi per l’amichevole di domenica a Vienna contro l’Austria, l’ultima del 2022 per la Nazionale azzurra.

Mazzocchi pertanto rientrerà a Salerno, mentre resteranno a disposizione di Roberto Mancini solo 26 giocatori. Gli azzurri che sono scesi in campo ieri sera contro l’Albania hanno svolto lavoro di scarico, gli altri hanno effettuato una sessione di allenamento. Il programma azzurro prevede un altro giorno di lavoro domani a Coverciano, quindi la partenza per Vienna sabato mattina