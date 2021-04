Bernardeschi positivo, Juventus-Napoli torna a rischio

Si allarga il focolaio di Coronavirus registrato all’interno della Nazionale italiana durante e dopo gli impegni di qualificazione al Mondiale 2022.

La Juventus ha infatti reso noto attraverso un comunicato la positività di Federico Bernardeschi .

“Juventus Football Club – si legge – comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Federico Bernardeschi. Il calciatore è in isolamento e asintomatico. La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”

Sale quindi a undici il numero dei contagiati dopo le partite della Nazionale dopo le positività di Bonucci, Verratti, Florenzi, Grifo, Cragno e Sirigu e dei quattro membri dello staff di Roberto Mancini.

Bernardeschiì non sarà quindi a disposizione di Andrea Pirlo per il recupero di mercoledì alle 18.45 contro il Napoli , partita che a questo punto torna a rischio di un nuovo rinvio che potrebbe diventare inevitabile qualora nelle prossime ore venissero riscontrate altre positività.

OMNISPORT | 06-04-2021 12:05