NBA, altra gioia per Orlando nel segno di Banchero

12-12-2022 08:06

Sette le gare di regular season NBA disputate nella notte. Orlando vince la sua settima gara stagionale (20 le sconfitte), battendo Toronto 111-99. Banchero chiude il match con 20 punti e 12 rimbalzi.

Bene i LA Lakers che si sbarazzano di Detroit 124-117 con 35 punti di James e 34 di Davis. Cade Phoenix, battuta da New Orleans 129-124 dopo un supplementare. Bel successo anche di New York: 112-99 ai danni di Sacramento. Tutto facile per Philadelphia che si impone su Charlotte con un secco 131-113 (53 punti di uno strabiliante Embiid). Vittoria, all’overtime, di Atlanta che piega Chicago 123-122. Infine, Houston sorprende Milwaukee: 97-92 (30 punti di Green).