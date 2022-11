NBA, Banchero realizza un sogno grazie a Durant

29-11-2022 11:33

Nella notte italiana Paolo Banchero, prima scelta del Draft NBA e giocatore di Orlando ha messo a referto 24 punti contro i Nets del suo idolo Kevin Durant.

Quest’ultimo, come testimoniato poi sui social dell’italiano, gli ha anche regalato la sua maglia coronando un sogno. Nel post partita proprio sulla sfida con il campione NBA, ha spiegato: “È stata una grande performance, non ha sbagliato praticamente nulla. È stata una marcatura complicata. Non c’è molto da dire, è stato semplicemente fantastico, ha fatto quello che sa fare, è stato Kevin Durant”.

E poi: “È uno dei giocatori a cui mi sono più ispirato. Ha giocato per i Sonics, è venuto in estate a Seattle alla Pro-AM. Ricordo di averlo visto quando ero molto piccolo, avrò avuto 12 anni quando lo vidi alla palestra Seattle Pacific. Quindi ora è folle se penso che sto giocando contro di lui sullo stesso campo. È un cerchio che si chiude”.