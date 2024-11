NBA, Embiid aggredisce un giornalista negli spogliatoi: il momento no dei Sixers e il riferimento al fratello scomparso

Il centro di origine camerunese di Philadelphia ha avuto un confronto molto forte con un giornalista del Philadelphia Inquirer che avrebbe anche spintonato: la NBA pronta ad aprire un’indagine

Momento no per i Philadelphia 76ers e ancora più negativo per Joel Embiid. Il centro camerunese non è ancora sceso in campo in questa stagione e ora si è reso protagonista di uno scontro con un cronista su cui la NBA ha anche aperto un’indagine e che rischia di costargli anche una sospensione.

L’alterco con il giornalista

A riportare la notizia è stato l’insider di ESPN, Shams Charania, che ha rivelato che c’è stato un alterco molto acceso negli spogliatoi tra Joel Embiid e il giornalista del Philadelphia Enqureer, Marcus Hayes. Quest’ultimo era stato molto critico nei confronti del centro che deve ancora debuttare in questa stagione NBA. Stando a quanto riportato da Charania, Embiid avrebbe chiesto un confronto con il giornalista che in uno degli ultimi articoli per criticare il giocatore avrebbe fatto riferimento anche al fratello morto.

“Joel Embiid fa sempre riferimento alla nascita del figlio Arthur come principale punto di svolta della sua carriera, dice che vuole essere uno dei grandi per lasciare la sua legacy al figlio che ha preso il nome dal fratello morto in un incidente automobilistico quando Joel era al suo primo anno di NBA ma per essere grandi nel tuo lavoro prima devi presentarti agli allenamenti e lui ha fatto l’opposto”, questo il contenuto dell’articolo incriminato.

Il confronto

Parole che non sono affatto piaciute al giocatore e mentre i giornalisti erano negli spogliatoi per le interviste di rito dopo la gara persa contro i Memphis Grizziles, il centro avrebbe affrontato a muso duro il giornalista: “La prossima volta che parli di mio fratello e di mio figlio vedrai cosa succede”. I toni si sono subito accesi e alla fine sarebbe arrivato anche uno spintone nei confronti del giornalista prima che venissimo riportata la calma nello spogliatoio.

Il momento no dei Sixers e l’inchiesta NBA

Un nervosismo in casa Philadelphia 76ers legato anche ai risultati negativi di questa prima parte di stagione con i Sixers che fino a questo momento hanno dovuto fare a meno sia di Joel Embiid che della grande acquisizione di questa estate, Paul George con un avvio di stagione con una sola vittoria a fronte di quattro sconfitte. Ovviamente la NBA ha subito annunciato di aver aperto un’indagine su quanto accaduto e non è da escludere che possa arrivare anche una sanzione per Embiid.