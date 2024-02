NBA, Gianmarco Tamberi all’All Star Game di Indianapolis: il saltatore azzurro torna nel “Celebrity Game”

Seconda volta per Gianmarco Tamberi all’All Star Game della NBA: il saltatore italiano tornerà a praticare lo sport che ama in occasione dell’evento che si disputerà a Indianapolis dal 16 al 18 febbraio

07-02-2024 18:34

Gianmarco Tamberi sarà ancora una volta protagonista della gara delle stelle della NBA. Ovviamente non dividerà il parquet con LeBron James, Luka Doncic o Steph Curry, ma avrà ancora una volta la possibilità di assaggiare l’aria che si respira nel corso del weekend dell’All Star Game in programma dal 16 al al 18 febbraio a Indianapolis.

La seconda volta di Gimbo

Gianmarco Tamberi ha sempre manifestato il suo grande amore per la pallacanestro. Prima di diventare un campionissimo del salto in alto, il basket è stato lo sport che lo ha rapito. Poi, però, ha deciso che sarebbe stata l’atletica la disciplina che gli avrebbe permesso di ottenere le maggiori soddisfazioni e, di certo, non ha sbagliato visto i successi che ha conquistato in carriera a partire dall’oro olimpico del 2021.

Non sarà la prima volta per Gimbo: l’emozione di partecipare al weekend che ospita tutti i migliori giocatori NBA, infatti, è già arrivata due anni fa a Cleveland sempre in occasione del tradizionale “Celebrity Game”, un match riservato a ex giocatori, personaggi della musica o dello spettacolo. E in quell’occasione dimostrò anche di essere un giocatore di basket niente male.

“Celebrity Game”: chi sarà in campo con Tamberi

La NBA ha annunciato oggi i partecipanti alla prossima edizione del Celebrity Game che si terrà venerdì 16 febbraio. I due allenatori saranno Shannon Sharpe, ex giocatore di football americano e ora personaggio televisivo, e Stephen A. Smith, probabilmente l’opinionista sportivo più famoso del panorama statunitense.

In campo insieme a Gianmarco Tamberi, ci saranno due giocatori NFL di primo piano come Micah Parsons e CJ Stroud, l’ex giocatore NBA Metta World Peace (conosciuto anche come Ron Artest, ndr), personaggi del mondo della musica come AJ McLean, Walker Hayes e SiR.

La passione di Gimbo per il basket

Gianmarco Tamberi ha professato più di una volta la sua grande passione per la pallacanestro che in occasione dell’All Star Game del 2022 mostrò anche a milioni di spettatori in tutto il mondo: “Potrei parlare per ore di quanto sia importante per me prendere in mano la palla a spicchi ogni qual volta mi sia possibile – ha detto in un’intervista – mi emoziona e mi fra sentire vivo. In pochi hanno capito che se sono arrivato dove sono arrivato, è anche grazie al basket”.