NBA: i risultati del 18 marzo

Decima sconfitta per Atlanta, rimonta record per Memphis

19-03-2023 11:04

Si è svolta, nella notte italiana, un’altra ricca tornata di gare NBA. Per Philadelphia si registra il settimo successo di fila che espugnano Charlotte con i 38 punti di Embiid. Per Memphis è rimonta record contro gli Spurs, sotto di ben 29 punti nel terzo quarto. Dallas Mavericks vince sui Lakers 111-110, bene i Celtics. I Warriors cadono per la decima sconfitta consecutiva in Stagione ad Atlanta. Boston sconfigge 126-112 Portland. Ai Chicago Bulls servono invece due overtime per battere Minnesota.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-BOSTON CELTICS 112-126

CHARLOTTE HORNETS-PHILADELPHIA 76ERS 82-121

LOS ANGELES LAKERS-DALLAS MAVERICKS 110-111

SAN ANTONIO SPURS-MEMPHIS GRIZZLIES 120-126

ATLANTA HAWKS-GOLDEN STATE WARRIORS 127-119

CLEVELAND CAVALIERS-WASHINGTON WIZARDS 117-94

CHICAGO BULLS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 139-131

HOUSTON ROCKETS-NEW ORLEANS PELICANS 114-112