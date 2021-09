NBA, Jamal Crawford non si arrende: “Voglio giocare per una contender”

Assente dai parquet NBA da agosto 2020, Jamal Crwaford non vuole darsi per vinto. Il classe 1980 infatti è ancora convinto di poter dire la sua ed essere decisivo ad alti livelli e, per questo, continua a ricercare una squadra per la stagione 2021/22.

“Voglio giocare per una contender, e non vedo più di cinque squadre che corrispondono a questo” ha affermato il nativo di Seattle in un’intervista con il giornalista Landon Buford al quale poi ha rivelato un aneddoto su Kevin Durant.

“La scorsa estate ho partecipato ad un allenamento con Kevin Durant. Era una serie al meglio delle sette partite, e quando mi tirava in testa era come se non mi vedesse grazie alle sue lunghe braccia. Se io potessi crescere come lui, oppure lui diventare 1.96, allora avremmo modi di giocare simili”.

Crawford poi ha mostrato di avere le idee chiare sulle gerarchie e gli attuali rapporti di forza nella lega.

“Secondo me i Brooklyn Nets, senza infortuni, sono i favoriti per arrivare fino in fondo. Ma i Lakers usciranno vincitori dall’ovest” ha detto l’ex Suns prima di parlare del suo giocatore preferito.

“Tra tutti quelli nati dopo di me Derrick Rose è il mio giocatore preferito. Se non si fosse infortunato, non sarebbe così diverso dalle stelle attuali”.

OMNISPORT | 14-09-2021 12:17