NBA, l'anello se lo giocheranno Denver e Miami: tutti i loro segreti

Tutto apparecchiato per scoprire chi sarà il nuovo Campione NBA. Una finale inedita. Da una parte Jokic, dall'altra Butler: nessuno dei due ha mai vinto l'anello.

30-05-2023 09:49

Ora non ci sono più dubbi. Il titolo di Campioni NBA 2023 se lo giocheranno Denver Nuggets e Miami Heat. Una finale atipica ma decisamente affascinante.

NBA Finals: Miami in volata, Denver in scioltezza

Miami ha raggiunto l’ultimo atto della stagione NBA con un grande sforzo mentale e fisico. Avanti 3-0 nella serie con Boston, ha perso tre gare di fila ma, nella decisiva gara 7, si è portata a casa il pass per le NBA Finals con grande determinazione.

Denver, invece, non gioca dallo scorso 23 maggio. Il netto 4-0 ai danni dei Los Angeles Lakers ha permesso ai Nuggets di potersi riposare a lungo in vista delle prime NBA Finals della loro storia.

NBA Finals: la classe di Jokic contro la leadership di Butler

Ogni serie finale ha i suoi uomini copertina. In queste NBA Finals sarà, sicuramente, Nikola Jokic vs Jimmy Butler. Il primo, stella indiscussa dei Nuggets, è stato superbo per tutti i play-off, confermando di essere, al momento, il giocatore con più classe nell’intera NBA. Dopo aver vinto due volte il titolo di MVP della regular season NBA, ora vuole il suo primo anello.

Dall’altra parte, il simbolo degli Heat è Jimmy Butler. Quando iniziano i play-off, l’asso di Miami aumenta i giri del motore. MVP delle finali di conference ad Est, ha dominato grazie alla sua leadership e al suo elevato tasso competitivo. Ha fatto di tutto e di più per riportare Miami alle NBA Finals. Nel 2020, si è inchinato ai Los Angeles Lakers di LeBron James. Questa volta proverà a portarsi a casa lui l’anello NBA.

NBA Finals, quando si comincia e cosa c’è da sapere

Il programma delle NBA Finals 2023 è già noto. Si parte con gara 1, alle 2:30 del 2 giugno (ora italiana), in quel di Denver. Lunedì notte, sempre a Denver, il secondo atto. Poi la serie si sposterà a Miami per gara 3 (8/6) e gara 4 (10/6). A seguire, se necessarie, gara 5, 6 e 7 (per vincere l’anello NBA bisogna conquistare quattro vittorie).

Denver-Miami è una finale inedita. I Nuggets non hanno mai vinto un titolo NBA e giocato una serie finale. Gli Heat hanno vinto tre anelli di Campioni del Mondo NBA (2006, 2012 e 2013, due con LeBron James). Erik Spoelstra, coach di Miami, era il capo allenatore nel 2012 e nel 2013, quindi cerca il suo terzo titolo.