Nba, LeBron James choc: pensa al ritiro. Resta un obiettivo e un sogno

Dopo il 4-0 subito dai Lakers contro i Nuggets nella finale di Conference, LeBron James ha paralizzato il mondo della Nba parlando a sorpresa di un possibile ritiro.

23-05-2023 17:44

Non è riuscita questa volta l’ennesima impresa a LeBron James. Dopo aver trascinato i Los Angeles Lakers alla finale di Conference, il leader dei gialloviola non ha potuto niente contro la supremazia dei Denver Nuggets di Jokic e Murray: la serie si è conclusa con un netto 4-0. Ce l’ha messa tutta come sempre il “king” di Akron, con una prestazione sontuosa che si è conclusa con 40 punti, 10 rimbalzi e 9 assist in 48 minuti. Ma non è bastato e al termine della gara James ha paralizzato tutto il mondo Nba e non solo.

Lebron James pensa al ritiro

Già perché dopo l’addio alle Finals e al possibile quinto anello in carriera, James ha parlato inaspettatamente di ritiro: “Penso che sia andata bene, anche se non mi piace dire che è stato un anno di successo perché non sto giocando per nient’altro che vincere titoli in questa fase della mia carriera. Non mi diverto solo a fare una finale di Conference. L’ho giocata molte volte. E non è divertente per me non essere in grado di fare una finale di campionato. Ho molto su cui pensare, a livello personale sulla possibilità di proseguire con il basket, devo riflettere a fondo”. Nella sala stampa è arrivata perciò la domanda delle domande: “Quindi potresti ritirarti?”, ed è così arrivata la risposta choc: “Ci devo pensare“.

Il sogno di James: giocare col figlio in Nba

L’ipotesi di un ritiro è concreta nonostante James abbia ancora due anni di contratto con i Lakers a 97 milioni di dollari (ma per l’ultimo anno ha una playerv option che gli permetterebbe di uscire). Nessuno però se lo sarebbe aspettato, anche perché l’anno è più che positivo nei numeri e recentemente il “king” ha ribadito di voler giocare in NBA con suo figlio Bronny, atteso al Draft 2024. A tal proposito girano voci sul possibile addio ai Lakers, per stare fermo così un anno e tornare a giocare con la squadra dove andrà Bronny nella stagione 2024-2025.

L’ultimo obiettivo di James

Resta però solo un’ipotesi, anche perché LeBron James ai Lakers potrebbe realizzare quello che forse è il suo ultimo obiettivo in Nba: giocare le Finals per l’undicesima volta (e realizzare l’ennesimo record) e vincere il quinto anello personale, che farebbe diventare il club di Los Angeles il più titolato del campionato di basket più famoso al mondo con 18 trionfi, scavalcando così i rivali dei Celtics. Un traguardo che consentirebbe al più grande realizzatore di tutti i tempi della Lega (sia in regular seasos che nei playoff) di eguagliare l’amico Kobe Bryant con cinque titoli e di portarsi a una sola distanza dall’idolo Michael Jordan. La scelta spetta a James, i suoi fan e tutta la Nba sono in attesa della decisione.