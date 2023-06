NBA, la felicità di Jokic: "Lavoro finito, possiamo tornare a casa"

Il serbo ha vinto il suo primo titolo NBA con i Nuggets ed è stato votato MVP delle Finals.

13-06-2023 08:45

Dopo ben 47 anni di attesa, Denver ha vinto il suo primo anello NBA. L’ha fatto mandando al tappeto Miami (4-1). Ovviamente, grazie ad un super Jokic, giustamente premiato come MVP delle Finals.

Il serbo, come sempre, è rimasto calmo e pacato nel post gara: “Il lavoro è finito, ora possiamo andare a casa”, le sue prime parole da neo Campione NBA rilasciate a ESPN. Jokic è entrato in una ristretta lista formata da Antetokounmpo, Nowitzki, Tony Parker, Duncan e Olajuwon, ovvero gli unici giocatori nati all’estero a portare a casa il premio di MVP delle Finals. Tuttavia, a differenza degli altri, il serbo non ha festeggiato in maniera eclatante questo prestigioso riconoscimento, a conferma di come sia diverso da tutti.