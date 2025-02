NBA, i Lakers si tirano fuori dalla trade per Williams. Davis debutta con un infortunio e Cuban prende in giro Harrison

Le conseguenze della trade che ha portato Luka Doncic a Los Angeles si arricchiscono di un nuovo colpo di scena: cancellata lo scambio con gli Hornets. L’ex proprietario dei Mavs va all’attacco

Le conseguenze della trade che ha portato Luka Doncic ai Los Angeles Lakers non si esauriscono. Anzi si arricchiscono di un nuovo capitolo e un nuovo colpo di scena. La notte NBA regala altre sorprese e non sono tutte piacevoli come l’infortunio di Davis al debutto con Dallas.

Williams, niente Lakers: cosa è successo

Dopo la mossa per far vestire di gialloviola Luka Doncic, i Los Angeles Lakers si sono lanciati furiosamente sul mercato alla ricerca di un centro che andasse a colmare una lacuna importante. E mentre la squadra grazie a una super prestazione di Reaves batte i Pacers, dagli uffici della NBA arriva la notizia a sorpresa: la trade che doveva portare Mark Williams in California è saltata.

La decisione, stando alle ultime informazioni, è stata presa dopo gli esami fisici a cui si è sottoposto il centro con gli Hornets che sono finiti nel mirino anche per aver trattenuto delle informazioni chiave sulle reali condizioni fisiche del giocatore. Il risultato è che Williams torna a Charlotte e Knecht e Cam Reddish vestiranno ancora la maglia Lakers, che ora però si ritrovano con un buco in mezzo all’area.

Dallas vince ma Davis si ferma

L’aria del Texas sembrava aver fatto benissimo ad Anthony Davis che ha esordito col botto con la maglia dei Mavericks. “The Brow” ha messo insieme una partita da 26 punti e 16 rimbalzi nel “derby” contro i Rockets ma un infortunio muscolare lo ha costretto a saltare l’ultimo quarto di gioco riportando a galla i problemi che lo hanno sempre accompagnato nel corso della carriera. Alla fine arriva la “W” per i Mavs trascinati dall’altro nuovo acquisto Max Christie. Il centro però ha rassicurato sostenendo che la sua uscita dal campo è stata solo precauzionale e non dovrebbe essere nulla di serio.

Cuban va all’attacco e “sfotte” Harrison

Mark Cuban è uno degli “owner” (ma sarebbe il caso di dire ex) più conosciuti della Lega. Sempre presente alle partite, in prima fila per esultare e protestare. Ma lo scorso anno, il tycoon noto anche per le sue performance televisive in Stark Tank non è più il socio di maggioranza dei Dallas Mavericks e nulla ha potuto per fermare la trade che ha portato Doncic a Los Angeles.

Fino a questo momento non sono arrivate le sue considerazioni ufficiali su quanto successo ma ora nel corso di un evento in compagnia di Bill Gates si lancia all’attacco senza però fare nomi: “Voglio cominciare subito con una domanda perché tu sei stato in una situazione unica e forse mi puoi aiutare. Se dopo aver lasciato Microsoft scopri che Steve Ballmer ha scambiato Windows 11, il nuovo sistema operativo, per Windows 10, ottimo ma più vecchio, cosa avresti fatto?”. La risposta di Gates: “Forse mi sarei dovuto nascondere dalla stampa” e Cuban replica: “Conosco un paio di altre persone che sono in quella situazione” facendo riferimento a Nico Harrison e forse anche a Jason Kidd.