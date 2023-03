NBA, Los Angeles Lakers beffati da Irving e Kleber

Il tedesco segna il canestro della vittoria sulla sirena (111-110). Cade Golden State.

18-03-2023 08:11

La gara più spettacolare della notte NBA è andata in scena a Los Angeles dove i Lakers sono stati battuti, all’ultimo secondo, dai Mavs (111-110). La tripla del successo di Dallas è stata segnata, allo scadere, da Kleber, imbeccato da Irving (miglior marcatore con ben 38 punti). Dall’altra, senza la regia di James, non è bastato un Davis da 26 punti.

Brutta sconfitta, invece, per Golden State che perde la sfida con Atlanta (127-119, 31 punti di Curry). Bel successo di Boston che regola Portland (126-112) con 34 punti di Tatum. Dall’altra parte, Lillard show con 41 punti ma non sono sufficienti per mandare al tappeto Boston. Embiid, con 38 punti, trascina Philadelphia al facile successo ai danni di Charlotte (121-82).