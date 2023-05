NBA: Miami vince ancora, Boston sotto 0-3

Netta vittoria per gli Heat (128-102), ora ad un successo dalle Finals.

22-05-2023 08:10

Dopo aver perso le prime due gare in casa, Boston cade anche a Miami. Il terzo atto della serie sorride agli Heat che si impongono con un secco 128-102. Per i Celtics si tratta della peggior sconfitta in assoluto nella loro lunga storia nei play-off (-26). “Abbiamo deluso tutti, tifosi, organizzazione, noi stessi. Possiamo puntare il dito verso chi vogliamo, ma la realtà è che è stato imbarazzante”, le parole del biancoverde Brown nel post match riportate da Sky Sport.

Per una volta, in casa Miami, non è stato Butler a fare la differenza (16 punti). L’eroe della partita è stato Vincent, autore di 29 punti, di gran lunga la sua miglior prestazione in carriera. Dall’altra parte, male Tatum (14 punti con un mediocre 6/18 al tiro). Miami è ora ad una sola vittoria dall’approdare alle Finals NBA.