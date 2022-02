23-02-2022 08:30

I Bucks, Campioni NBA in carica, si regalano un rinforzo importante in vista della post season. A Milwaukee arriva il playmaker Jevon Carter, reduce dall’esperienza a Brooklyn.

Nonostante buone prestazioni, il 26enne ex Phoenix e Memphis, è stato tagliato dai Nets per fare spazio a Goran Dragic. Milwaukee non si è lasciata scappare l’occasione e l’ha messo sotto contratto.

