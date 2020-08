NBA, Philadelphia esonera Brett Brown

I Philadelphia 76ers hanno esonerato coach Brett Brown dopo la pesante sconfitta subita ad opera dei Boston Celtic, che si sono imposti per 4-0 nella serie.

Questo il saluto di Brown: “Nel 2013 sono stato assunto per guidare una delle ricostruzioni più drammatiche nella storia dello sport professionistico. Negli ultimi sette anni, i nostri allenatori e giocatori sono cresciuti ed evoluti ed ho grande apprezzamento per i 102 giocatori che ho allenato. Sono grato per il mio coaching staff e per il loro impegno per il nostro obiettivo comune, e sono orgoglioso che tre dei miei ex assistenti siano ora meritatamente allenatori in NBA o al college”.

“Voglio ringraziare la proprietà guidata da Josh Harris e David Blitzer, l’ex GM Sam Hinkie, gli ex giocatori dei Sixers, i nostri fan appassionati e infine l’attuale GM Elton Brand, che ho allenato e per il quale ho allenato. È un talento di grande spessore morale che i 76ers sono fortunati ad avere. Auguro sinceramente il meglio a lui, ai giocatori e al prossimo coaching staff nella loro ricerca di un titolo NBA”.

