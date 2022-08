17-08-2022 14:44

Il Napoli fa sempre più sul serio e a poco più di una decina di giorni dalla chiusura del mercato estivo irrobustirà la propria rosa con due innesti di qualità.

Fisico e sostanza: Ndombele è del Napoli

Il primo arrivo certo è quello di Tanguy Ndombele, centrocampista del Tottenham che il Napoli ha acquistato nella giornata di oggi con la formula del prestito oneroso a 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 30 milioni.

L’ingaggio, per questa stagione, sarà a carico di entrambe le squadre che, in simbiosi, hanno raggiunto l’accordo per dividersi l’onere dello stipendio del centrocampista francese.

Napoli, un rinforzo tira l’altro

Spalletti dunque, con Fabian Ruiz sempre più indirizzato verso il PSG, potrà contare a breve su un nuovo valido elemento a centrocampo, reparto dove la presenza di Ndombele (le cui visite sono fissate per domani) consentirà di rinvigorire ulteriormente le ambizioni scudetto dei partenopei.

Quest’ultimi poi, già forti degli innesti di Kim, Sirigu e Kvaratskhelia, potranno fare presto affidamento anche sulle qualità di un altro rinforzo a lungo inseguito: Giacomo Raspadori.

Raspadori a un passo dal Napoli

L’attaccante del Sassuolo, deciso ormai da settimane a sposare la causa del Napoli, è sempre più vicino ad approdare in Campania.

De Laurentiis, infatti, ha fatto un ulteriore sforzo aggiungendo un milione all’offerta precedentemente formulata a Carnevali e soddisfando così la richiesta economica dei neroverdi.

Per chiudere la trattativa, quindi, manca solo la definizione degli ultimi bonus legati alle prestazioni dell’azzurro, un’operazione questa che verosimilmente verrà conclusa nelle prossime ore e porterà Spalletti ad avere una nuova appuntita freccia nel proprio arco.

