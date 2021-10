Nedved riesce a far arrabbiare anche tifosi della Juve, bufera sul web

16-10-2021 08:45

Non era simpatico da calciatore (agli avversari), anche se tutti ne riconoscevano il valore ma da quando è diventato dirigente prima e vicepresidente poi della Juventus Pavel Nedved ha perso ancor più punti nella scala di gradimento dell’opinione pubblica. Gli anti-Juve non gli perdonano una certa saccenza e quelle esultanze sguaiate in tribuna, gli stessi tifosi bianconeri non credono più alle sue parole dopo che troppe volte le sue affermazioni (dalla conferma di Sarri a quella di Pirlo, passando per altre promesse mai mantenute) sono state smentite dai fatti. Anche ieri il biondo dirigente bianconero è riuscito a prendere critiche sia dagli amici che dai nemici dopo il suo intervento al Salone del Libro di Torino.

La frecciata di Nedved alle rivali fa discutere

Nedved ha lanciato infatti frecciate pesanti alle rivali dicendo: “Abbiamo vinto lo scudetto e portato a casa due coppe. Ci sono squadre che in dieci anni non hanno vinto niente, ma noi conviviamo con questa pressione di dover sempre portare a casa trofei. E’ una cosa alla quale siamo abituati, chi viene qui non deve avere paura, ma essere forte”.

Attacco bipartisan a Nedved dalle varie tifoserie

Fioccano i commenti sui social: “Nedved deve far pace con il suo cervello (o almeno trovarlo prima). Si indigna per le critiche alla Juventus in questi due anni quando la Juventus ha licenziato quelli che l’hanno fatta criticare e che lui ha scelto per la panchina?” o anche: “Sarebbe il caso che almeno i dirigenti parlassero solamente delle loro squadre ed evitassero di fare i tifosi”

C’è chi scrive: “Spendendo 1 miliardo aggiungerei, ma è un dettaglio” o ancora: “Come dirigente fa veramente schifo era meglio da giocatore ma da dirigente non si può vedere”. e anche: “Da piccolo mi dicevano..confrontati sempre con chi fa meglio di te…invece lo stile Juve e guardare chi fa peggio in modo da potersi esaltare”

Gli stessi tifosi della Juve prendono le distanze da Nedved: “noi tifosi della Juventus siamo stanchi di vedere la nostra squadra amministrata da gente incompetente….. è che in 4 anni è passata da un bilancio in attivo, a -350 mil di debiti” oppure: “Guai a confrontarsi con chi vince la Champions! Meglio farlo con squadre che non erano alla nostra altezza” e infine: “Nel nostro anno peggiore degli ultimi dieci abbiamo vinto più trofei di qualsiasi altra squadra italiana nel suo anno migliore”

