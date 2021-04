Nella finale di Miami si spegne il sogno di Jannik Sinner

La finale comincia subito male per Sinner che cede il servizio nel secondo game e poi va sotto 0-3, poi nel quinto gioco recupera il break ma per andare sul 3-3 deve salvare altre due palle break, e sul 3-4 ne neutralizza un’altra. Finalmente sul 5-5 va avanti nel punteggio strappando il servizio al suo avversario e grande amico ma quando serve per il set perde la battuta a zero ed è costretto al tie-break che Hurcacz vince per 7-4 al terzo set-joint dopo un’ora e 10 minuti.

Purtroppo Jannik perde ancora il servizio nel primo gioco del secondo set e poi anche nel terzo game e addirittura deve salvare due palle per un terzo break sullo 0-4. Poi finalmente al 19enne prodigio di Sesto Pusteria si riaccende la luce che gli si era spenta quando ha servito per il primo set: recupera uno dei due break risalendo sul 3-4 ma ormai è troppo tardi, Hurkacz tiene gli ultimi due servizi e trionfa col punteggio di 7-6 6-4.

1 ora e 43 minuti di gioco dai quali Sinner non esce certo bocciato, perché ha giocato un torneo fantastico, forse oggi può aver patito più dell’avversario il grande rapporto d’amicizia che c’è tra i due, che sono, ricordiamolo, compagni di doppio, e sicuramente ha sofferto il vento più di Hurkacz che, a 24 anni, conquista meritatamente il suo terzo torneo nel circuito maggiore ATP e il primo Masters 1000 in assoluto per un polacco. Domani i due tennisti si installeranno nella loro migliore posizione di sempre in classifica mondiale, Kurcasz salirà dalla 37 alla 16 e Sinner dalla 31 alla 22.

