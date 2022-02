Nella Juventus che vince sempre c'è un solo scontento, web in fermento

11-02-2022 09:49

Magari non sarà bella, magari soffre troppo anche quando non dovrebbe ma la nuova Juventus continua a vincere. Anche prima di Vlahovic, a maggior ragione con Vlahovic che continua a segnare gol decisivi come quello di ieri contro il Sassuolo, quando ormai tutti pensavano ai supplementari (tra le proteste degli emiliani per un presunto fallo del bomber ex viola). Tutti contenti? Quasi. C’è chi è rimasto particolarmente deluso da quanto accaduto ieri. Si tratta di Kaio Jorge che è entrato solo al 90′ al posto di Vlahovic, quando era convinto di partire titolare.

Allegri aveva annunciato la presenza di Kaio Jorge

Lo stesso Allegri, alla vigilia, aveva praticamente promosso il brasiliano dicendo: “Potrebbe giocare Kaio Jorge dall’inizio. Sono molto contento di lui, aveva la possibilità di andare a giocare, a Sassuolo peraltro, ma ha scelto di rimanere. E’ un centravanti, un ragazzo giovane e giocherà, deciderò se dall’inizio o a gara in corso. Tutti alla Juve siamo contenti di lui”.

Per i tifosi Kaio Jorge doveva giocare di più

Alla fine è entrato sì, ma più che a gara in corso a gara praticamente finita e sui social c’è chi si lamenta tra i tifosi: “ieri poteva provare fin da subito Kaio Jorge. Ma pare così difficile per Allegri, bah” o anche: “Qualcuno ha visto giocare kaio jorge in Italia?” oppure: “Gestione di Kaio Jorge vergognosa. Come NON far crescere un calciatore”.

C’è chi scrive: “E anche oggi Kaio Jorge gioca domani…3 minuti giocati e 1 colpo di testa…che lo abbiamo preso a fare? 5 mln buttati” e ancora: “quando darete una possibilità a Kaio Jorge di giocare da titolare ?” e poi: “Kaio Jorge ha toccato un solo pallone. Mi piange il cuore”

In tanti però capiscono anche la scelta di Allegri: “Ma alla fine al posto di chi avrebbe dovuto giocare Kaio Jorge?”. Fioccano reazioni ironiche: “Kaio Jorge è andato alla Juve per riscaldarsi” e anche: “Anche stasera deludente Kaio Jorge. Neanche un tiro in porta..ma che attaccante e’?” e poi: “E Kaio Jorge sperava di farsi i supplementari x giocare 30 minuti…” e infine: “anche oggi altri 2 minuti per Kaio Jorge, dove sono quelli che ‘Allegri non fa giocare i giovani’? “.

