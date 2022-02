C. Italia, Vlahovic si è preso la Juve, ma i problemi restano evidenti

10-02-2022 23:12

Una Juventus a due velocità supera il Sassuolo grazie a una gran giocata di Dusan Vlahovic nel finale e si regala la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Nella prima frazione, i bianconeri trovano subito il vantaggio con Paulo Dybala, che sfrutta un rimpallo in area e insacca già al 3′. Poi, sale in cattedra il Sassuolo, che costringe sulla difensiva i campioni in carica e, al 24′, trova il pareggio con la splendida giocata dai Traorè. Nella ripresa, i bianconeri alzano il ritmo e, a un soffio dai supplementari chiude il cerchio con mister 70 milioni che dimostra di essersi già preso la Juve e, con la complicità della deviazione di Ruan Tressoldi, supera un super Gianluca Pegolo al termine di una grande giocata personale.

Juve, Allegri nel mirino dei tifosi

La Juve parte forte, ma dopo il vantaggio di Dybala è il Sassuolo a prendere le redini del gioco e a imporre il ritmo, fino al gol del pareggio, che scatena la rabbia dei tifosi sui social. Tantissimi i commenti che mettono nel mirino Massimiliano Allegri: “Puoi comprare anche Van Basten, ma se non gli sai passare la palla perché non hai un gioco, allora è meglio prendere Lapadula. #AllegriOUT“, scrive qualcuno e ancora: “20 minuti di Allegrismo estremo. Gol e squadra indietro di 30 metri. Mamma mia”.

Qualcuno chiede: “Se stasera usciamo si può esonerare Allegri?“, oppure: “Quando lo caccerete sarà sempre troppo tardi”, “Con Allegri è così anche il Canicattì ci metterebbe sotto…“, “Dopo il grande sforzo economico di gennaio serve un ulteriore impegno finanziario per ingaggiare un allenatore VERO“, “9 milioni all’anno per questo gioco qui? Con 30mila lire il mio allenatore da bambino lo faceva meglio“.

Juve, i tifosi ne hanno anche per Bonucci

Sul tavolo degli imputati finisce anche Leonardo Bonucci, autore di un paio di scelte da horror e non esente da colpe sull’azione di Traoré. Un tifoso twitta: “Non è obbligatorio fare giocare Bonucci. Volevo dirvelo” e un altro fa eco: “C’è una difesa della Juve con Bonucci e c’è una difesa della Juve senza … Non mi sei mancato per niente“. In tanti, poi, invocano Daniele Rugani: “Mi dite perché Bonucci in campo e Rugani in panchina esattamente”, “Con Rugani al posto di Bonucci stavamo ancora 1-0″ e “Ma metti Rugani e pensiona Bonucci!“.

Vlahovic mette tutti d’accordo

Nella ripresa, la Juve mette alle corde gli ospiti, tenuti in gara dall’ottima prestazione del classe ’81 Pegolo, che para la qualunque e mette i brividi ai tifosi bianconeri. Quando mancano meno 2′, però, Vlahovic si mette in proprio e, anche grazie alla deviazione di Ruan Tressoldi, abbatte il muro eretto da Pegolo e, per la seconda volta in meno di una settimana, manda in estasi i suoi nuovi tifosi.

Sui social è un plebiscito per Vlahovic. C’è chi scrive: “Ma ndo stava sto Vlahovic, come abbiamo fatto senza di lui?” e ancora: “Ancora lui!!! Dusan Vlahovic si inventa un gol dal nulla e ci porta in semifinale. Questo ragazzo è veramente un Mostro“, “Pazzi di Dusan ma per davvero”. E, in tanti sembrano riconciliarsi con la squadra: “Chissà perché con atteggiamento offensivo si domina”, scrive sarcasticamente un tifoso e ancora: “Primo tempo che definirei preoccupante. Secondo con la bava alla bocca e ritmi altissimi“.

SPORTEVAI