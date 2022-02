Vlahovic colpisce ancora, la Juventus vola in semifinale

10-02-2022 22:57

La Juventus batte per 2-1 il Sassuolo all’Allianz Stadium e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia. Gli uomini di Allegri piegano un orgoglioso Sassuolo con la rete di Dybala al 3′ e l’autogol di Ruan Tressoldi all’89’, causato da una splendida azione di Vlahovic, ancora decisivo dopo il gol all’esordio contro il Verona. Non basta ai neroverdi la marcatura di Traoré. In semifinale la Juve affronterà la Fiorentina.

Juve-Sassuolo: Vlahovic colpisce ancora

Primo tempo divertente, partenza a razzo dei bianconeri che al 3′ si trovano già in vantaggio con Dybala, a segno di sinistro dopo una corta respinta della difesa neroverde. Il Sassuolo riordina le idee e comincia a creare difficoltà alla Juve, Perin è decisivo su Berardi e Kyriakopoulos. Al 24′ arriva meritato il pareggio della squadra di Dionisi con una splendida conclusione all’incrocio dei pali di Traoré, forse toccata da Zakaria. I bianconeri, in difficoltà soprattutto a centrocampo, si ritrovano nel finale di tempo, quando McKennie e Vlahovic creano due palle gol neutralizzate da Pegolo.

Ripresa, la Juve colpisce il palo in avvio con McKennie ma continua a soffrire dietro. Allegri decide di ricomporre il tridente, inserendo Morata al posto di De Sciglio: i bianconeri schiacciano gli ospiti nella loro metà campo. Porta stregata al 73′: McKennie, De Ligt e Bonucci mancano clamorosamente il 2-1 in una manciata di secondi. Juve sprecona al 75′ con Morata, che si fa murare da Pegolo in uscita; all’82’ è invece ancora decisivo Pegolo sul colpo di testa di Rabiot. Il portiere del Sassuolo è bravo anche all’88’ su De Ligt, innescato da Dybala.

Al 91′ la prodezza decisiva di Vlahovic, che se ne va sulla sinistra, scavalca di prepotenza Muldur e trova la rete grazie alla deviazione di Ruan Tressoldi, portando la Juve in semifinale.

Juve, quanti problemi con il 4-2-3-1

Delude il 4-2-3-1 sperimentato da Allegri con Vlahovic prima punta sostenuto da McKennie, Dybala e Cuadrado: la Juve in inferiorità numerica a centrocampo soffre il Sassuolo per tutto il primo tempo. Faticano Arthur e Zakaria, in difficoltà anche i trequartisti Cuadrado e McKennie in fase difensiva e nella costruzione del gioco. Il mister toscano nella ripresa torna al 4-3-3 inserendo Morata e riproponendo il tridente visto con il Verona: le cose vanno decisamente meglio.

Juve, rinasce Alex Sandro

Alex Sandro è una delle note più liete per Allegri: il terzino brasiliano è il migliore in campo dei bianconeri soprattutto nel primo tempo. E’ decisivo in occasione del vantaggio della Juve al 3′, quando un suo affondo sulla fascia sinistra dà il via all’azione che porta all’1-0 di Paulo Dybala. Il verdeoro strappa applausi con tanti cross, tanti recuperi difensivi: sembra un altro giocatore, molto più motivato rispetto a quello visto finora. Bene anche il portiere di riserva Perin, che non può nulla sul gol di Traoré ma è protagonista con alcune belle parate.

OMNISPORT