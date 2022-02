La moviola di Juventus-Sassuolo: Era regolare il gol di Vlahovic?

11-02-2022 08:42

Con la Juventus aveva un solo precedente e sfortunato per i bianconeri: Luca Marellini, l’arbitro di ieri per Juventus-Sassuolo, aveva diretto Verona-Juve a ottobre, con la vittoria dell’Hellas e qualche protesta per una mancata espulsione di Casale, già ammonito, per un brutto fallo su Dybala. Ieri però in coppa Italia il fischietto di Tivoli ha portato bene alla squadra di Allegri, che ha vinto 2-1 col gol nel finale del solito Vlahovic ma come va giudicata la prestazione dell’arbitro?

Per la Gazzetta è da 6,5 (“partita avara di situazioni critiche, ma questo non toglie meriti al fischietto di Tivoli che è sempre reattivo e vicino all’azione e dimostra personalità nel rapporto con i giocatori”) ma in realtà qualche caso dubbio c’è. Vede bene sul contatto tra Dybala e Lopez a fine primo tempo (non c’è fallo), al 56’ ci sarebbe rigore per una trattenuta di Ferrari su Vlahovic se il serbo non fosse partito in fuorigioco mentre sembra netto un pestone di Rabiot su Muldur, non sanzionato ma è proprio sul gol decisivo di Vlahovic che potrebbe aver sbagliato.

Marinelli non vede la trattenuta di Muldur su Vlahovic

A inizio azione Vlahovic trattiene e sembra strattonare Muldur (dalle immagini si vede la maglia tirata) ma l’arbitro Marinelli la giudica non fallosa (o forse non vede neanche).

Per Pistocchi il gol di Vlahovic era da annullare

Non ha dubbi Maurizio Pistocchi. L’ex moviolista di Mediaset sentenzia su twitter: “Onestá intellettuale impone di dire che, dopo un 1^T mediocre, la Juve, con l’ingresso di Morata, ha creato un numero incredibile di palle-gol e meritato la vittoria. Ma sul gol del 2:1 il fallo di Vlahovic su Muldur (trattenuta) è evidente”

I tifosi si dividono sulla regolarità del gol di Vlahovic

Fioccano le reazioni: “Come mai il Var non esiste in questi casi? Ora tireranno fuori un nuovo protocollo?” oppure: “Come sempre, hanno un bonus falli che non gli viene fischiato contro. Deve essere un accordo, perché questo non cambia mai, con qualsiasi arbitro sia in campo”

La maggioranza però ritiene che la rete sia regolare: “se questo è fallo non giochiamo più, non si può più avere contatto con l’avversario. La palla ce l’ha Vlahovic, non scherziamo dai” o anche: “Secondo me la trattenuta è di entrambi ed il fermo immagine non rende. Giusto lasciar giocare. Che poi il gol è un tiro che va in rimessa laterale è un altro discorso. Ma la fortuna è bene averla dalla propria parte. Sicuramente resta la giocata che è importante”

C’è chi scrive: “Vlahovic ha fatto quello che un centravanti DEVE fare. È il difensore che non ha fatto quel che un difensore DEVE fare. Nessun fallo scandaloso, grande giocata di grinta” e infine: “Se questo è fallo eliminiamo il contatto fisico dal calcio e facciamoli giocare con le mali legate dietro la schiena. Ma dai…”.

SPORTEVAI