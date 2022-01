Nella notte magica dell’Inter nasce un caso: è polemica sui social

13-01-2022 10:32

Alexis Sanchez è il nuovo eroe dei tifosi dell’Inter. E’ stato il suo gol su un intervento sbagliato di Alex Sandro, a regalare alla squadra di Simone Inzaghi la vittoria nel match contro la Juve al minuto 121. Una gara incredibile che ha consegnato ai nerazzurri il primo trofeo del 2022.

Le parole di Alexis Sanchez

Alla fine della gara tra Inter e Juventus, il giocatore è stato subito intervistato e oltre alla gioia della vittoria, è emerso anche il suo spirito di rivalsa. Sia nella gestione Conte che in quella Inzaghi, il cileno ha avuto poco spazio finendo spesso al centro di trattative di mercato per la sua partenza. Ora Sanchez però si toglie le sue rivincite dopo un gol che ha regalato una gioia incredibile.

“I campioni sono così. I campioni fanno cose che gli altri non fanno, i campioni più giocano e più stanno meglio. Oggi avevo fame di vincere, speravo di giocare dopo la Lazio. Sono come un leone in gabbia, se mi lasciano giocare sono un mostro. Poi sceglie il mister”.

Inter, le parole di Sanchez alzano un polverone

Le parole del giocatore cileno ovviamente non sono passate inosservate sui social. Gran parte dei tifosi dell’Inter gli perdona questa uscita dopo il gol decisivo e c’è anche chi prende decisamente le sue parti come Italo: “Se è i forma, è più giovane di Dzeko e questo è un dato di fatto. Ora è in forma e va fatto giocare. Nella nostra squadra è uno dei più vincenti insieme a Vidal, Perisic”.

La maggior parte dei tifosi dell’Inter, anche se divertiti dalle parole di Sanchez, preferiscono glissare sul contenuto: “Campione con i piedi ma con la bocca è un asino”, commenta Santa. Mentre Ciccio fa notare che il suo impiego è stato deciso anche dai problemi fisici: “Facciamo un leone in infermeria. Però oggi va bene così”. Anche Luca attacca il giocatore: “Si ma stai calmo che hai fatto pena fino a 3settimana fa. Non giocava perché era in condizione imbarazzante”.

SPORTEVAI