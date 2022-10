Nessuna lesione per Lautaro, ma resta in dubbio per il Barça

03-10-2022 21:32

Dopo essere uscito malconcio dal match con la Roma, Lautaro Martinez nella mattinata di lunedì si è sottoposto a degli accertamenti medici per verificare le condizioni del suo flessore.

Scongiurate le lesioni, il bomber argentino si è unito ai compagni nel pomeriggio per la seduta di allenamento. La certezza è che farà di tutto per esserci con il Barcellona, ma l’affaticamento resta ed i dubbi non vengono ancora sciolti.

Lautaro, che in questa competizione europea ha collezionato 7 reti ma ancora nessuna in questa stagione, vorrebbe sbloccarsi proprio contro i blaugrana per dare una svolta al suo cammino europeo e a quello della sua squadra, a maggior ragione visto il periodo delicato in casa Inter.