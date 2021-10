Nessuno come le Juventus Women: 30 successi consecutivi in Serie A

Le Juventus Women non si fermano, anzi: scrivono, giorno dopo giorno, partita dopo partita, importanti pagine di storia del calcio femminile, italiano e non. Con il solito impegno e il solito coraggio: insomma, con tutto ciò che rende una squadra forte e continua.

Negli scorsi mesi, le ragazze di Joe Montemurro avevano già raggiunto un importante traguardo, con la prima storica qualificazione ai gironi di Champions League: meta superata dalla vittoria, conquistata nei giorni passati, contro il Servette al debutto assoluto.

Uno 0-3 firmato Caruso, Hurtig e Cernoia che non ha lasciato scampo alle avversarie, con una Juventus tenate e soluda che nel prossimo turno sfiderà il Chelsea all’Allianz Stadium, il 13 ottobre prossimo: davanti ai suoi tifosi che, tra l’altro, potranno entrare gratuitamente grazie a un’iniziativa lanciata dal club bianconero.

Nella giornata di oggi, comunque, le giocatrici di Montemurro hanno fatto anche di più: grazie alla vittoria per 2-0 contro il Napoli, conquistata grazie alle reti di Arianna Caruso e Valentina Cernoia, le Juventus Women salgono a 30 successi consecutivi in Serie A.

Nessuna squadra di calcio femminile italiana negli ultimi 15 anni è riuscita a raggiungere questo dato: il che rende, una volta in più, il cammino delle Juventus Women assolutamente incredibile e fuori dal comune.

Nelle altre partite della giornata, la Sampdoria ha travolto l’Inter per 3-0 mentre il Pomigliano è riuscito a battere fuori casa la Lazio per 2-1 malgrado l’inferiorità numerica per l’espulsione di Ferrario a metà del secondo tempo.

OMNISPORT | 09-10-2021 17:11