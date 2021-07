Nesta: "Se allenassi la Roma mi aspetterebbero fuori"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Alessandro Nesta ha svelato la sua fonte d’ispirazione: “Tatticamente Zeman è stato un rivoluzionario. Ma Ancelotti è come un secondo padre, un allenatore che ti fa vivere bene anche se pretende molto. Per lui avrei fatto di tutto. E’ uno che non abbandona i giocatori, anche se giocano male. Berlusconi e Galliani erano gente abituata a vincere, che sicuramente premeva sul mister. Eppure lui arrivava al campo col sorriso”.

Su Donnarumma: “C’è differenza rispetto ai miei tempi. Quando io arrivai al Milan era una squadra top, non c’era di meglio in giro. Oggi non è ancora tornata nell’élite, al top vi sono squadre come Manchester City e Psg. Se Donnarumma decide di andare in una delle due io non mi permetto di giudicare. Ha fatto male? Sono cose sue, vedrà lui. Piuttosto servono regole nuove per disciplinare i trasferimenti: salary cap e paletti alle commissioni dei procuratori”.

Infine, una battuta da ex capitano della Lazio: “Se allenerei la Roma? Se rispondo no, faccio una bruta figura come professionista. Se rispondo sì, mi aspettano fuori…”.

OMNISPORT | 10-07-2021 13:54