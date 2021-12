Nets nei guai, anche Durant entra nel protocollo anti-Covid

18-12-2021 18:44

Il protocollo anti-Coronavirus indetto dalla NBA continua a registrare “ingressi” illustri.

L’ultimo big in ordine di tempo a venire fermato è stato Kevin Durant.

La stella dei Brooklyn Nets, dominatori della Eastern Conference, allunga la lista dei giocatori del roster di Steve Nash impossibilitati a giocare, lista che comprende altri sette elementi; James Harden, Bruce Brown, Paul Millsap, Jevon Carter, James Johnson, LaMarcus Aldridge e DeAndre’ Bembry.

La notizia rischia di inguaiare seriamente la franchigia newyorkese, che nelle ultime gare era stata costretta a mandare in campo lo stesso Durant nonostante problemi alla caviglia per raggiungere il numero sufficiente di giocatori da mandare a referto, otto.

Da verificare, quindi, se Brooklyn sarà in grado di giocare regolarmente nella notte italiana di domenica contro Orlando o se per i Nets scatterà la sospensione dell’attività come accaduto nei giorni scorsi ai Chicago Bulls.

