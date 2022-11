Netx Gen ATP Finals: il programma. Musetti il favorito

08-11-2022 08:48

Inizia oggi la quinta edizione della Nex Gen Atp Finals di Milano. A prendere parte al torneo, come sempre, gli 8 migliori Under 21. Per la prima volta ci sono ben tre italiani al via del torneo: Musetti, Passaro e Arnaldi.

L’ultimo ha ottenuto il pass dopo la finale del Masters 1000 di Parigi vinta da Rune che così è diventato numero dieci del ranking e automatica riserva delle Finals di Torino. Proprio l’assenza del danese e l’ottimo momento di Musetti, rende il carrarese il favorito per il titolo vinto lo scorso anno da Alcaraz.

Il programma della giornata inizia, oggi. 8 novembre, alle 14. Subito in campo i colori azzurri con Jiri Lehecka e Francesco Passaro e a seguire Musetti con il cinese di Taipei Chun Hsin Tseng. Nel programma serata, Matteo Arnaldi contro lo statunitense Brandon Nakashima e a seguire il britannico Jack Draper contro lo svizzero Dominic Stricker.