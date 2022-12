Neuer, brutte notizie: si rompe una gamba sciando, stagione finita

10-12-2022 13:45

Un bruttissimo finale di 2022 per Manuel Neuer, il portiere tedesco da anni stella del Bayern Monaco.

Se il mondiale in Qatar è durato appena tre partite, con l’esclusione della Germania dopo il girone, anche la stagione del numero uno durerà molto meno di quanto ci si aspettasse.

Prima di rientrare a Monaco, infatti, l’estremo difensore si è concesso qualche giorno di vacanza con la famiglia, ma non è stato affatto fortunato. Una caduta dagli sci è valsa un serio infortunio ovvero la rottura della parte inferiore della gamba destra. Necessario l’intervento chirurgico, la diagnosi è chiara “stagione finita”.

Lo stesso portiere con un messaggio sui social ha voluto confermare le sue condizioni di salute.

“Hey ragazzi, che dire, la fine dell’anno poteva andare meglio. Mentre cercavo di schiarirmi le idee durante lo scialpinismo, mi sono rotto la parte inferiore della gamba. L’operazione di ieri è andata molto bene. Molte grazie all’equipe medica! Tuttavia, fa male sapere che la stagione in corso è finita per me. Prendetevi cura di voi stessi! Il vostro Manuel”.