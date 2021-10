Newcastle, conferma a tempo per Bruce

15-10-2021 16:20

Dopo aver sondato pressoché tutti i migliori allenatori attualmente liberi, il Newcastle riparte da Steve Bruce.

La nuova proprietà saudita ha infatti “sospeso” le ricerche, almeno per qualche giorno.

Amanda Staveley, plenipotenziaria del nuovo corso dei Magpies, ha dichiarato infatti che l’esperto tecnico sarà alla guida della squadra per la gara contro il Tottenham, che coinciderà con la 1000ª panchina di Bruce. Senza però sbilanciarsi sul futuro:

“Abbiamo incontrato Steve e i giocatori lunedì e abbiamo dato loro il tempo e lo spazio per concentrarsi sulla preparazione di quella che è una partita molto importante. Steve è stato molto professionale e allenerà di sicuro la squadra domenica. Se apporteremo cambiamenti in futuro, Steve sarà il primo a saperlo ma, nel frattempo, gli auguriamo la migliore fortuna per la sua millesima partita da allenatore”.

“Farò del mio meglio. Chi non vuole avere questa opportunità? Qualsiasi allenatore vorrebbe essere al mio posto. Ho incontrato la proprietà, ma non ci sono state discussioni sul mio futuro” il laconico commento dell’interessato alla vigilia della gara contro gli Spurs.

OMNISPORT