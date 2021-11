Newcastle, è Howe il primo allenatore della nuova proprietà saudita

08-11-2021 18:43

C’era grande attesa, mista a curiosità, circa il futuro della panchina del Newcastle, dopo l’esonero di Steve Bruce avvenuto alla fine di ottobre.

Settimane di ricerca e di nomi accostati, persino prestigiosi: da Unai Emery a Paulo Fonseca. Persino Antonio Conte, poi ingaggiato dal Tottenham. Il club, alla fine, ha scelto.

Con un comunicato ufficiale il Newcastle ha annunciato l’arrivo di Eddie Howe come manager della prima squadra.

“Il Newcastle è felice di confermare la nomina di Eddie Howe come nuovo allenatore del club con un contratto fino all’estate del 2024”.

Un curriculum in squadre medie: dal Bournemouth, squadra in cui è cresciuto da calciatore e in cui ha terminato la sua carriera, al Burnley: nel palmarès la vittoria in Football League Championship con il Bournemouth nel 2015, prima di ben cinque stagioni in Premier League concluse nel 2020, con la retrocessione.

Si tratta del primo ingaggio in termini di allenatori della nuova proprietà saudita del club: una scelta che comunque lascia un po’ spiazzati, visti i grandi nomi che sono stati fatti.

La durata del suo contratto, poi, fa il resto: fino a giugno 2024, mentre il mercato ha spesso precisato l’intenzione del Newcastle di cambiare manager in estate. Con ogni probabilità non accadrà.

“E’ un’opportunità meravigliosa, ma c’è anche tanto lavoro da fare. Ringrazio la proprietà e i tifosi per l’incredibile benvenuto che mi hanno già dato”, ha spiegato Howe.

“Siamo rimasti veramente colpiti da Eddie: è perfetto per quello che vogliamo costruire”, ha affermato Amanda Staveley, co-proprietaria del club.

OMNISPORT