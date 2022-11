Next Gen Finals 2022: Musetti parte bene, battuto Tseng

08-11-2022 17:57

Una vittoria e una sconfitta per i colori italiani nella prima giornata della quinta edizione delle Next Gen Finals, che ha preso il via presso l’Allianz Cloud di Milano.

Lorenzo Musetti, grande favorito per il successo finale, non ha avuto particolari problemi nel superare all’esordio il cinese Chun Hsin Tseng, numero 90 del mondo.

Il livornese, salito in 23a posizione del ranking ATP dopo l’exploit dei quarti di finale a Parigi-Bercy, dove è stato eliminato da Djokovic dopo aver superato Casper Ruud, si è imposto con un triplice 4-2, 4-2, 4-2 e pur non esprimendo il proprio miglior tennis ha già messo in discesa la strada verso la semifinale. Negli altri due incontri del girone Musetti affronterà il britannico Jack Draper e lo svizzero Dominik Stricker.

Ha invece perso Francesco Passaro, sconfitto dal ceco Jiri Lehecka con il punteggio di 4-1, 4-3 (7), 4-1: il perugino, che ha strappato il pass per le Finals grazie alla poderosa crescita vissuta nel 2022 (sette finali Challenger, due delle quali vinte e primo successo nel circuito ATP a Firenze), ha lottato con orgoglio, cedendo però alla superiore esperienza dell’avversario.

Passaro tornerà in campo mercoledì per il derby contro Matteo Arnaldi, sostituto dell’ultim’ora di Holger Rune. A completare il gruppo lo statunitense Brandon Nakashima.