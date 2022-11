Next Gen Series: Musetti alla fine non ce la fa, il derby va a Passaro

10-11-2022 00:15

Serviva una grandissima rimonta a Lorenzo Musetti per portarsi a casa il suo secondo match all’Allianz Cloud di Milano nelle Next Gen Finals 2022, ma alla fine non ci è riuscito e al quinto set ha dovuto cedere allo svizzero Dominic Stricker. Per proseguire la propria strada nel torneo dedicato ai migliori Under 21 del circuito Atp servirà ora un successo contro Jack Draper.

Musetti tenta la rimonta

Dopo la vittoria netta su Chun-Hsin Tseng ottenuta nella partita d’esordio con un triplo 4-2, la seconda sfida del Gruppo B del torneo per Musetti è stata del tutto diversa. Stricker lo ha messo subito in difficoltà e si è infatti aggiudicato i primi due parziali per 4-3 al tie-break.

7-5 nell’ultimo game del primo set, 8-6 in quello del secondo. Poi però Musetti è riuscito a resettare e pareggiare i conti nei confronti dello svizzero, vincendo lui al tie-break per 4-3 i due parziali successivi. 9-7 nel game decisivo del terzo set, 8-6 in quello del quarto.

Successo sfiorato

Musetti si è guadagnato così a fatica l’opportunità di giocarsi all’ultimo set questo match così equilibrato. Arrivati di nuovo al tie-break, Stricker è stato però inarrestabile con un secco 7-3 nell’ultimo game del quinto e decisivo parziale.

Stricker si è guadagnato quattro match point e ha chiuso i conti dopo due ore e 26 minuti. Lo svizzero è primo e già sicuro del posto in semifinale. Mentre Musetti si giocherà la qualificazione in un vero e proprio spareggio contro il britannico Draper.

Passaro vince il derby

Gli altri due italiani presenti alle Next Gen Finals, nel Gruppo A, si sono invece scontrati fra loro. E il derby tutto azzurro è andato a Francesco Passaro, capace di superare Matteo Arnaldi al termine di una partita infinita. Cinque set in due ore e 38 minuti di gioco.

4-3, 2-4, 3-4, 4-3, 4-3 il punteggio finale in favore di Passaro che ha vinto per 10-8 il decisivo tie-break su Arnaldi. Passaro resta così ancora in corsa per un posto in semifinale con Jiri Lehecka. Primo invece con due vittorie su due Brandon Nakashima.