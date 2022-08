Neymar - Mbappé, al PSG lo spogliatoio è già spaccato

17-08-2022 21:20

Nonostante l’avvio di stagione travolgente con tre vittorie in altrettante partite ufficiali, le goleade e i colpi estivi, in casa Paris Saint Germain c’è sempre qualcosa di cui parlare e che, in qualche modo, allontana l’attenzione dal campo di gioco.

Che sarebbe stata un’estate rovente lo si era capito fin dalle trattative per il rinnovo di Kylian Mbappé, per passare poi ai cambi di direttore sportivo e allenatore, con gli arrivi di Luis Campos e Christophe Galtier al posto rispettivamente di Leonardo e Mauricio Pochettino.

In particolare, nella partita di sabato scorso contro il Montpellier, Mbappé ha segnato il gol del momentaneo 4-1 ma nell’arco di tutta la partita è apparso più volte stizzito con i compagni di squadra. Gesti plateali e musi lunghi in campo che non sono piaciuti al direttore sportivo Luis Campos che, nella giornata di domenica, ha suggerito a Mbappé di concentrarsi sul campo lasciando perdere i capricci. Il dirigente portoghese ha poi affrontato un’altra questione alquanto spinosa: il dualismo con Neymar. Il rapporto tra O’Ney e Mbappé sembra essere infatti ai minimi storici e sempre la partita contro il Montpellier ha offerto un nuovo elemento a supporto della tesi.

Minuto 23’: sullo 0-0, Mbappé sbaglia il rigore lasciandosi ipnotizzare dal portiere avversario Omlin. Passano 20 minuti e il Paris Saint Germain ha una nuova opportunità dal dischetto; stavolta però è Neymar a “strappare” il pallone dalle mani del francese e a posizionare il pallone sul dischetto. Piccola discussione tra i due ed esecuzione perfetta del brasiliano.

Tutto finito? Certo che no. In serata Neymar “gradisce” alcuni Tweet sull’errore di Mbappé e la polemica esplode. Luis Campos sembra aver affrontato anche questo tema con i due diretti interessati, intimando ad entrambi di risolvere le questioni internamente.

Insomma, i panni sporchi meglio lavarli in casa. E anche secondo Fayza Lamari, madre di Kylian Mbappé – interpellata dal sito arabo Kora Plus – “le cose si stanno risolvendo internamente al Paris Saint Germain e tutto sta procedendo bene”. Parola di mamma, diverse da quelle di alcuni media brasiliani secondo i quali Mbappé appare sempre più isolato nello spogliatoio del PSG. I compagni di squadra, Neymar su tutti, mal tollerano il francese dopo la stipula del faraonico contratto che lo ha fatto rimanere a Parigi.