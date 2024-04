NFL, Vontae Davis trovato morto in Florida a 35 anni: l'ex Bills si ritirò nell’intervallo di una partita

Una morte improvvisa e che sconvolge tutti: Vontae Davis che solo da qualche anno si era ritirato dalla NFL è stato trovato morto a Davie, in Florida, a 35 anni. Era diventato “famoso” per il suo strano ritiro

02-04-2024 21:32

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’ex giocatore NFL, Vontae Davis, è stato trovato morto in una villa in Florida, a Davie, all’età di 35 anni. Gli agenti sono stati chiamati nella giornata di lunedì dopo che una delle donne che lavorava nella casa ha scoperto il suo corpo.

Davis: la polizia investiga sulle cause

Dalla polizia del dipartimento di Davie sono arrivate le prime informazioni e ancora molto frammentarie. Le prime notizie hanno rivelato che fino ad ora non sono state trovate tracce di omicidio. Alcuni documenti indicano che la causa era di proprietà della nonna di Davis, Adaline, ma che lo stesso Davis risiedeva lì. Al momento però le indagini sulla morte del giocatore avvenuta in maniera improvvisa vanno avanti con la polizia che ha dichiarato che ci potrebbero volere anche 90 giorni prima di definite cosa ha portato alla morte l’ex cornerback.

Vontae Davis: il ritiro nell’intervallo di una partita

La storia di Vontae Davis è una di quelle che merita di essere raccontate, ma al contrario di molte storie si può anche cominciare dalla fine e dalla decisione di lasciare il football nel bel mezzo di una partita, in particolare nell’intervallo del match tra i suoi Buffalo Bills e i Chargers (allora ancora San Diego, oggi Los Angeles). “Ero in panchina e in quel momento la cosa mi ha colpito. Sentivo di non appartenere più a quella situazione. Per me il ritiro è stato terapeutico. Mi sono lasciato alle spalle tutto quello che la lega voleva che fossi, giocare per i miei compagni anche se infortunato, la mentalità da gladiatore”.

Davis “fratello d’arte”: Vernon ha giocato a San Francisco

La strada per la NFL non è stata particolarmente semplice per Vontae Davis. Entrambi i suoi genitori erano tossicodipendenti ed è stata la nonna Adaline che ha deciso di adottare lui e i suoi fratelli per evitare che finissero per vivere separati in una casa d’accoglienza. Vontae ha seguito l’insegnamento del fratello Vernon, che ha militato nella NFL per 13 anni nel ruolo di wide reicever e diventando uno dei giocatori simboli dei San Francisco 49ers prima di vestire le maglie di Denver e Washington. Era stato proprio Vernon a ricevere la prima telefonata da parte di Vontae quando ha deciso di ritirarsi dal football giocato.

