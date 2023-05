Nick Kyrgios ferito durante una rapina: non ci sarà al Roland Garros

Il tennista australiano deve posticipare ancora il suo ritorno in campo

18-05-2023 11:47

Il mese scorso Nick Kyrgios è stato vittima di una rapina nella sua abitazione. Dall’episodio ne è uscito però con una ferita al piede che non gli consentirà di tornare in campo e di prendere parte al Roland Garros.

Niente Roland Garros per Kyrgios

Una ferita al piede impedirà, quindi, al finalista di Wimbledon 2022, Nick Kyrgios di partecipare alla seconda prova Slam dell’anno del Roland Garros, torneo che si gioca su terra rossa a Parigi. A rivelarlo l’agente del 28enne, Daniel Horsfall, in una intervista al Canberra Times. Dall’entourage dell’australiano hanno voluto specificare la motivazione, visto che gli organizzatori del Roland Garros, avevano parlato degli strascichi dell’operazione, a cui si è sottoposto a gennaio, al ginocchio.

Niente Parigi, ma l’operazione al ginocchio non c’entra

Kyrgios già a gennaio era stato costretto, infatti, a ritirarsi dagli Australian Open per guai fisici sottoponendosi a un’operazione al ginocchio. “L’intervento al ginocchio è andato bene e che la sua riabilitazione è stata fantastica” ha precisato l’agente. Si allungano così i già lunghi tempi di recupero dell’australiano che a onor del vero da diverse stagioni ormai non gioca su terra rossa. Kyrgios, un anno fa, aveva però spiegato che sarebbe tornato a giocare a Parigi per portare la sua fidanzata.

La dinamica della rapina

Stando alle ricostruzioni dei media australiani un mese fa il rapinatore, dopo essersi introdotto nella sua abitazione di Canberra avrebbe puntato la pistola contro la madre di Kyrgios. Poi, avrebbe rubato la sua auto. Lo sportivo avrebbe chiamato la polizia e con un’app avrebbero rintracciato la posizione del malvivente. Non è pero chiaro come Kygios abbia riportato la ferita al piede.