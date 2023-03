Nico Cereghini: “Tutti hanno corso come disperati, Non solo Marquez”

Cereghini a Moto.it: “Tutto è molto più esposto al rischio”

27-03-2023 23:59

Come si può dare un giudizio al nuovo format andato in scena a Portimao per la MotoGP?

Le risposte non sono facili, dato che da valutare ci sono molte novità. In soccorso viene Nico Cereghin i, storico commentatore di Italia 1.

Il pensiero di Cereghini:

“C’è stata la gara breve del sabato alle 15, quella che noi continuiamo a chiamare . Poi c’è stata la parata dei piloti a beneficio del pubblico nel paddock la domenica mattina e c’è stata soprattutto la rivoluzione dell’intero programma sui tre giorni, con una forte limitazione delle prove libere e del warm up”.

Prosegue poi Cereghini nel podcast di Moto.It : “Prima considerazione generale: tutti hanno corso come disperati. Non solo Marquez: proprio tutti, dai meccanici all’ultimo dei piloti. Tutti in affanno il venerdì perché nelle due sessioni di prove ci si giocava il posto in Q2, il sabato perché tra le qualifiche e la gara breve non c’era nemmeno il tempo di smaltire l’adrenalina, la domenica mattina nell’warm up di dieci minuti… Tutti e tutto di corsa. E si era su una pista nota dopo due giorni di test, figurarsi altrove.

Seconda considerazione, che è conseguenza della prima: tutto è molto più esposto al rischio. Perché il setting delle moto sarà fatalmente meno centrato e poi l’urgenza di recuperare posizioni fin dal primo giro, che pareva specifica della gara breve, è già diventata protagonista anche del GP della domenica. Perché la testa del pilota non la cambi con una serie di interruttori, l’approccio diventa quello e solo quello.

Salutato da pacche sulle spalle e inviti a scambiarsi la cortesia della visita, Stefano Domenicali ha colto l’occasione per comunicare che lui è un “fautore dell’annullamento delle prove libere, che servono tanto agli ingegneri ma piacciono poco al pubblico. E’ importante che ci sia azione tutti i giorni”.