Nico Gonzalez positivo al coronavirus: salta la Lazio

Nico Gonzalez non giocherà la gara di mercoledì contro la Lazio. La Fiorentina, infatti, non avrà a disposizione il giocatore sudamericano causa coronavirus: l’argentino è asintomatico e in isolamento, our per l’infrasettimanale che vedrà la compagine toscana in campo all’Olimpico.

La Fiorentina ha confermato che Gonzalez è in isolamento e per questo motivo la squadra viola non avrà contatti con l’esterno fino alla sfida del decimo turno contro la Lazio di Sarri, che arriva a pochi giorni dal netto successo contro il Cagliari di Mazzarri “ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione è Nico Gonzalez che, asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari in accordo con la ASL competente”.

Gonzalez aveva contribuito alla vittoria della Fiorentina per 3-0, segnando la rete del momentaneo raddoppio. L’ex Stoccarda salterà anche la gara interna del team viola contro lo Spezia. A novembre, invece, il primo match sarà quello contro la Juventus: il più atteso dal pubblico del Franchi.

Tre goal e due assist fin qui per Gonzalez con la maglia della Fiorentina, considerando Serie A e Coppa Italia: prima della rete contro il Cagliari, il classe 1998 aveva contribuito al passaggio del turno contro il Cosenza e al successo contro il Torino.

Nico Gonzalez ha giocato da titolare solamente metà delle sfide in questa prima parte di campionato, come ala destra o sinistra: senza di lui possibile inserimento di Sottil, nuovamente a disposizione di Italiano dopo aver scontato la squalifica per doppia ammonizione rimediata contro il Venezia, o in alternativa Saponara.

