Nicolas Burdisso e il retroscena su Petrachi

Prendere il posto del proprio ex direttore sportivo, occupando lo stesso ruolo in un altro club.

Questa la strana possibilità che si è paventata per Nicolas Burdisso. L’ex difensore di Inter e Roma ha concluso la carriera nel Torino dove fu portato da Gianluca Petrachi, poi approdato proprio alla Roma.

Ma quando i rapporti tra il club giallorosso e il dirigente salentino si incrinarono, l’allora presidente James Pallotta pensò proprio a Burdisso per il ruolo di ds.

A rivelarlo è stato lo stesso argentino in un’intervista a ‘Tuttomercatoweb’: “ui contattato da Pallotta prima della cessione del club per diventare il nuovo direttore sportivo. Ho avuto diversi colloqui, ma poi alla fine nulla di concreto e io non andai oltre. Anche perché c’era ancora un direttore sportivo che conosco bene e rispetto, ovvero Petrachi”.

OMNISPORT | 26-12-2020 13:14