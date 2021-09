Nicole Daza, la compagna di Marcell Jacobs: una carriera da influencer

Di Nicole Daza conosciamo tutto quello che compare su Instagram, social privilegiato dalla compagna e futura sposa del campione olimpico dei 100m, Marcell Jacobs. Sappiamo che la proposta di matrimonio, dopo tanto attendere, è giunta quando nessuno più sospettata potesse essere fatta dal velocista di Desenzano del Garda. Invece, Jacobs ha deciso di chiedere a Nicole di sposarlo in una serata settembrina speciale, per via del suo compleanno e per quel luogo molto simbolico, una pista nella sua cittadina.

Come si sono conosciuti Nicole Daza e Marcell Jacobs

Di Jacobs, oro a Tokyo sui 100 m e sui 4×100 m, conosciamo la sua vicenda umana, così unica e irripetibile, il suo rapporto intenso con la mamma Viviana, quello ricucito con il padre grazie alla sua mental coach, l’amore per Nicole che ha incontrato quasi per caso in una serata in discoteca anni addietro a Milano.

Chi è Nicole Daza, futura sposa del campione olimpico Marcell Jacobs

Il loro è stato amore a prima vista, un colpo di fulmine che li ha portati in pochissimo tempo a unirsi, avere due figli e a progettare una vita insieme che avrà nel matrimonio il suo coronamento. Nata in Ecuador, ma cresciuta a Novi Ligure, Nicole ha lavorato come commessa all’outlet di Serravalle e modella prima di decidere di seguire Marcell Jacobs a Roma, dove si allena e dove ha preparato in larga parte le Olimpiadi di Tokyo.

Sport e alimentazione i segreti di Nicole Daza

Nella Capitale, Nicole segue i loro due bambini e si dedica allo sport nel tempo libero, quando i suoi impegni le consentono di ritagliarsi degli spazi: è molto attenta all’attività fisica, ma senza esagerare e sceglie un regime alimentare equilibrato e completo, come ha raccontato lei stessa in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

Nicole Daza e il presente da influencer

Da qualche tempo, ha sviluppato anche il suo potenziale social collaborando con sponsor e aziende attraverso i suoi canali social, Instagram in particolare in qualità di influencer. Amante dei tatuaggi come e più di Jacobs, tra i tanti ne ha due dedicati ai suoi figli.

FAQ Come si chiama la compagna di Marcell Jacobs? Si chiama Nicole Daza Nicole Daza quanti figli ha? Ha due figli, avuti da Marcell Jacobs; si tratta di Anthony e Megan Jacobs Quanti figli ha Marcell Jacobs? Il campione olimpico dei 100 m, Marcell Jacobs, ha tre figli: Jeremy (nato quando aveva 19 anni dalla sua prima relazione con Renata), Anthony e Megan Nicole Daza che lavoro fa? Collabora con aziende come influencer. In passato ha lavorato come modella e commessa

VIRGILIO SPORT | 28-09-2021 16:20