Niente Juve per Timo Werner: tornerà a casa

Si torna sempre dove si è stati bene. A maggior ragione, se in quel luogo si è stati la miglior versione di se stessi.

Anche per questo motivo Timo Werner sarà entusiasta di tornare a casa. Il centravanti tedesco classe ’96 lascia infatti a titolo definitivo il Chelsea per riabbracciare il Lipsia, la realtà di Bundesliga che l’ha lanciato nell’orbita del calcio internazionale d’élite.

La squadra di punta della galassia Red Bull, con cui ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026, riaccoglie il figliol prodigo dopo un’esperienza in chiaroscuro a Londra, dove Werner si trasferì due estati fa per ben 53 milioni di euro. Oggi il Lipsia ha ufficializzato il suo ritorno in Bundesliga, con l’intesa trovata intorno ai 20 milioni con i Blues.

Se possiamo esprimere un giudizio: super affare dei tedeschi. A 26 anni Werner ha ancora margine per tornare il bomber da 90 gol (e 40 assist) in 156 presenze ufficiali con la maglia del Lipsia. Al Chelsea, per la cronaca: 23 reti e 21 assist in 89 presenze.

