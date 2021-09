Niente Juventus, Pjanic è ufficialmente del Besiktas

Il centrocampista saluta il Barcellona con la formula del prestito secco, cercando il rilancio al Besiktas in seguito ad un’annata a dir poco deludente sotto la gestione Koeman in blaugrana. Il Besiktas, come si legge nel comunicato ufficiale diffuso dalla società turca, corrisponderà a Pjanic 2 milioni e 750mila euro contribuendo così al pagamento dell’ingaggio percepito dall’ex Juve in Catalogna.

Una scelta inattesa ma intrigante quella del bosniaco, chiamato a ritrovare continuità e giocate per gettarsi alle spalle un 2020/2021 al di sotto delle aspettative dopo il passaggio da Madama al Barça.

OMNISPORT | 03-09-2021 08:58