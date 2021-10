Nikola Milenkovic esalta Vincenzo Italiano

Le carriere di Nikola Milenkovic e di Dusan Vlahovic stanno per prendere strade differenti. Almeno stando alle recenti dichiarazioni del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che ha ufficializzato il rifiuto dell’attaccante classe 2000 a rinnovare il contratto con il club viola in scadenza nel giugno 2023.

I due serbi, molto amici, si preparano quindi a diventare avversari, se è vero che Milenkovic ha invece prolungato con la Fiorentina fino al 2023 solo lo scorso agosto.

Intervistato dal sito ufficiale del club, il difensore non si è soffermato sulla situazione del compagno di squadra, concentrandosi invece sull’aria nuova portata da Vincenzo Italiano: “Il mister ci ha passato la sua idea e giochiamo un calcio diverso. Io mi diverto così come i miei compagni. Italiano urla sempre e dà molte indicazioni, non si ferma mai e mette tanta emozione in ciò che fa. Uno dei nostri segreti comunque è il gruppo”.

Infine una battuta sul ritorno dei tifosi: “Finalmente siamo tornati a giocare davanti alla nostra gente. Sentiamo molto il loro sostegno quando siamo in campo”.

OMNISPORT | 07-10-2021 17:12