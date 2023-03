Coetanea del tecnico toscano, Nina Lange Barresi ha lasciato trapelare pochissimo della sua vita privata e professionale: lavora a Lugano dove ha una società

L’epilogo della loro relazione non si è rivelato propriamente pacifico, anche a causa di una controversia – alquanto sgradevole – che ha contrapposto Ambra Angioli e Massimiliano Allegri a Giampaolo Pazzini e a sua moglie Silvia Slitti, per via del loro appartamento milanese.

Ma ormai il tempo trascorso ha delineato nuove vie, per l’attrice e l’ex compagno, l’allenatore della Juventus, che ha iniziato una nuova relazione.

Juve: la compagna di Allegri, chi è Nina Lange Barresi

La sua compagna, con la quale è uscito allo scoperto la scorsa estate a Lugano dove Nina Lange Barresi ha il fulcro della sua attività professionale, è una figura ancora evanescente sulla quale pochi dettagli sono noti.

Anzi, è lei stessa a non apparire sui social, a mantenersi ben lontana dal punto di vista professionale dal tecnico juventino che, oggi, ricopre un ruolo ancora più delicato in seno alla società dopo le dimissioni in blocco del presidente Andrea Agnelli e del CdA. Un ruolo che è stato deciso e condiviso con il nuovo presidente, Gianluca Ferrero, e il nuovo ad Maurizio Scanavino.

La società svizzera e di che cosa si occupa

Nina Lange Barresi, da quel che riporta l’Ufficio del registro di commercio di Ticino, è titolare di una società la Nimele SA che si occupa di promozioni, sviluppo e gestione di iniziative imprenditoriali e commerciali. Una figura professionale definita, distante dalle frequentazioni del tecnico che, dopo aver interrotto la storia con Ambra, non ha voluto mai tornare sulla sua vita privata.

Nina Lange Barresi è stata fotografata con lui la scorsa estate, per la prima volta dal magazine “Chi“, senza che però vi fosse seguito: la professionista preferisce rimanere lontana dai riflettori ed evitare gli effetti perversi legati alla gestione della sua immagine pubblica. Sono rarissime, dopo questo scoop, le immagini insieme della coppia che fa la spola tra Torino e Lugano.

La nuova relazione di Ambra

Ambra, invece, sembrerebbe molto vicina al collega Andrea Bosca che avrebbe baciato – nelle foto pubblicate da Diva e Donna – prima di affrontare un viaggio e che sarebbe nel cast della fiction “Protezione civile” che avrebbero girato entrambi a Stromboli, nell’estate 2022 quando esplosero i devastanti incendi sull’isola e infuriarono le polemiche.

Nulla di ufficiale, né di condiviso sui social dove però compaiono entrambi in compagnia della collega Tecla, cantante e attrice già nota al grande pubblico per la sua partecipazione a Sanremo e il ruolo di Nada nella fiction tratta dal suo libro autobiografico.

Per Allegri, invece, estrema discrezione e silenzio: una linea che da sempre ha scelto di rispettare, evitando di tornare sulle questioni che riguardano la sua vita privata della quale lascia sempre altri parlare. Anche in occasione della nascita del nipotino ha affidato l’annuncio all’ufficio stampa della Juventus, di certo un comunicato condiviso ma che non porta certo la firma del tecnico.

Così è stato pure per Ambra, per Claudia Ughi, Barbara d’Urso e Gloria Patrizi, la prima moglie e i suoi amori giovanili.

