Nizza, Farioli è il nuovo allenatore: "Faremo grandi cose insieme"

Il giovane tecnico italiano ha firmato per le prossime due stagioni con il club francese dopo le esperienze in Turchia.

30-06-2023 20:01

Adesso è ufficiale. La nuova avventura di Francesco Farioli si chiama Nizza. Il giovane tecnico italiano, 34 anni, ha infatti firmato un contratto per i prossimi due anni con il club francese. Negli ultimi due anni Farioli è stato in Turchia sulle panchine di Fatih Karagümrük e Alanyaspor.

Queste le sue parole dopo l’ufficialità: “Essere il nuovo allenatore del Nizza è motivo di immenso orgoglio. Conosco e seguo da anni l’evoluzione del club. Le strutture ci sono, così come le persone competenti e determinate: ci sono tutti i presupposti per fare grandi cose insieme. Servirà duro lavoro e umiltà, non vedo l’ora di iniziare”.