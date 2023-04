Noel Gallagher "sfotte" l'Inter e Lukaku: "Non sono molto bravi"

Il tifoso vip del Manchester City spera in una finale con i nerazzurri

17-04-2023 21:00

Il tifoso vip del Manchester City Noel Gallagher, ex leader degli Oasis, in un’intervista a Sky ha sbeffeggiato l’Inter: “In una eventuale finale di Champions mi auguro di pescare l’Inter, non sono molto bravi. Lukaku sta giocando malissimo, è terribile”.

“Il Napoli è meglio del Milan, sarebbe una bella finale visto il calore dei tifosi – ha continuato Gallagher -. Andrò alla finale se ci arriva il City? Ho sbagliato a calcolare la data della finale di Champions, sarò negli Usa. Programmando i miei impegni ho sbagliato a contare i giorni: pensavo che la finale sarebbe stata intorno al 29 maggio e di partire dopo la finale di Champions League, ho sbagliato a contare i giorni per via del Mondiale e sarò a San Diego in tour”.