Nome nuovo per la fascia, gli interisti sognano

Candreva, D’Ambrosio, Moses, Lazaro. Questo il quartetto di giocatori utilizzato da Antonio Conte sulla fascia destra del suo 3-5-2 nel suo primo anno all’Inter. Un gruppo che ha convinto solo a tratti e che secondo molti tifosi nerazzurri va rafforzato con un giocatore capace di abbinare tecnica, forza e personalità. Un compito non facile, perché gli specialisti top nel ruolo sono pochi e costano parecchio.

Inter, per la fascia destra spunta il nome di Hakimi

Per molti interisti il blaugrana Semedo, che il Barcellona vorrebbe inserire nell’affare Lautaro Martinez, non possiede queste caratteristiche. Ecco perché la notizia lanciata oggi dalla Gazzetta dello Sport riguardante un interessamento dell’Inter per Hakimi – talentuoso esterno del Borussia Dortmund ma il cui cartellino appartiene al Real Madrid – ha scatenato l’entusiasmo degli interisti. Ma il problema, per l’Inter, è principalmente economico: la casa blanca valuta il terzino marocchino nato a Madrid ben 50 milioni di euro, cifra troppo alta per Marotta.

L’entusiasmo dei tifosi dell’Inter

Tuttavia l’idea di vedere Hakimi in nerazzurro basta, per ora, per far sognare i tifosi interisti. “Ecco così si che si ragiona! Questo è un grande colpo non quel sopravvalutato di Cancelo che è stato scartato sia da Juve sia da City”, scrive Luca su una delle pagine Facebook dedicate ai fan nerazzurri.

Giuseppe, invece, invita Marotta ad agire: “Ecco, lui è uno di quei giocatori da prendere ad ogni costo, perché il futuro è suo! Forza Beppe, facci questo regalino”. “Hakimi è davvero forte, quello che ci vuole per Conte”, spiega Denni, mentre Moro scrive: “Magari Hakimi… nei sogni forse è possibile”.

Già perché accanto agli entusiasti ci sono anche gli scettici. “Ma per favore che al massimo arriva Darmian”, commenta Antonio. “Sì, e il Real lo lascia a noi…”.

SPORTEVAI | 19-05-2020 10:59