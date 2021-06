Nome nuovo per la mediana, il Napoli vuole beffare l’Atalanta

Che Fabian Ruiz parta oppure no, il Napoli ha assoluto bisogno di un nuovo centrocampista. Dopo l’addio di Tiemoué Bakayoko, non riscattato dal club di Aurelio De Laurentiis e tornato quindi al Chelsea, il d.s. azzurro Cristiano Giuntoli è in cerca di un profilo diverso rispetto al francese, di un giocatore in grado di abbinare quantità e forza fisica anche a una discreta abilità col pallone e nell’impostazione del gioco.

Beffare l’Atalanta su Koopmeiners

Toma Basic del Bordeaux pare essere il primo nome sulla lista del dirigente partenopeo, soprattutto per ragioni di budget (dovrebbe costare al Napoli meno di 10 milioni di euro), ma Giuntoli è intrigato anche da un’altra soluzione.

Il diesse azzurro, infatti, potrebbe provare ad anticipare l’Atalanta e a portare alla corte di Luciano Spalletti Teun Koopmeiners, centrocampista centrale dell’Az Alkmaar che piace anche a diversi top club europei.

L’Atalanta è stata la prima società a muoversi per l’olandese, offrendo 15 milioni di euro: il club olandese ha però rifiutato, ritenendo la proposta troppo bassa, e lo stesso Koopmeiners aspirerebbe a un contratto più ricco rispetto ai 2 milioni proposti dalla società di Percassi.

Il Napoli segue l’evoluzione della trattativa da lontano, ma potrebbe inserirsi presto, soprattutto se dovesse concretizzare la cessione di Fabian. I tifosi, intanto, hanno già dichiarato chi preferiscono tra Basic e Koopmeiners.

I tifosi vogliono l’olandese

“Altro che Basic, questo sì che potrebbe anche prendere il posto di Fabian nel caso in cui dovesse partire”, il commento su Facebook di Antonio in favore del centrocampista dell’AZ.

“Non bisogna farsi scappare Koopmeiners – aggiunge Aiden -, è esattamente quello che serve al centrocampo azzurro, un leader con o senza Fabian Ruiz visto che ne sarebbe complementare. E i costi sono ampiamente alla portata del Napoli”. Per Giacomo “Se non possiamo prendere De Paul, allora almeno speriamo che arrivi Koopmeiners”.

SPORTEVAI | 11-06-2021 11:21